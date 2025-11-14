Luego de que el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, descartó que el gobierno de Donald Trump vaya a enviar fuerzas a México para combatir a los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que existe un entendimiento sólido con Estados Unidos en materia de seguridad, basado en la cooperación sin subordinación.

Además, acusó que en México hay actores políticos que buscan una intervención extranjera, lo cual calificó como una postura “muy poco patriota”.

“Cualquier intervención de Estados Unidos está descartada, entre otras razones aunque hay todavía personas que la piden aquí en México, en una visión muy poco patriota, más bien de intervencionismo, buscando la injerencia del exterior”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum destacó que la actual relación bilateral en seguridad se basa en “garantizar la soberanía, la integridad del territorio y una colaboración sin subordinación”.

Lee también A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

Ayer, Marco Rubio afirmó que la administración de Donald Trump no enviará fuerzas estadounidenses a México, pese a los llamados de algunos sectores en ambos países para una intervención directa contra los cárteles.

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Hamilton, Canadá —donde participó en la cumbre del G7—, el funcionario norteamericano reiteró que Washington está dispuesto a brindar “ayuda de todo tipo” a México, pero subrayó que corresponde al gobierno mexicano solicitarla

Rubio fue cuestionado sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, y sobre el papel que podría jugar Estados Unidos en el combate al crimen organizado. Ante ello, insistió en que cualquier apoyo debe darse únicamente en caso de que México lo requiera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/apr