Marco Rubio llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum; canciller De la Fuente lo recibe

Sujetos armados atacan a juez de control en Tula, Hidalgo; lo trasladan al hospital donde lo reportan grave

"Venezuela está creándonos un tremendo problema", dice Trump tras ataque a embarcación en el Caribe; "no lo vamos a consentir", advierte

Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Presentan café Bienestar; es producido por pequeños productores cafetaleros

Luego que hubiera algunas opiniones en elcelebrado este martes, la presidentaaclaró que hay buena relación con los gobernadores de la oposición en temas de seguridad, de desarrollo económico, obras públicas”.

“(...) con ellos hay una buena relación institucional de coordinación; habrá cosas en las que uno no esté de acuerdo, pero particularmente en el tema de seguridad no podemos decir que un gobernador que viene del PRI no apoya a la población, sería absurdo”.

No obstante, señaló, en referencia a los senadores Alejandro Moreno y Lilly Téllez, que en la oposición piensan que no hay una buena relación con Estados Unidos, pero “además buscan que no haya una buena relación” y por eso “van hablar mal de México, ya no solo del gobierno”.

Entonces, manifestó, tienen una visión “de mucho entreguismo, pero además queriendo mostrar una idea que no es. Por eso la gente está con nosotros, porque ellos no tienen nada que ofrecer, nada.

“Como decía Juárez, la reacción está moralmente derrotada. Lo único que ofrecen es odio, enojo, crítica y muchas veces basada en la mentira”.

