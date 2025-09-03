Luego que hubiera algunas opiniones en el Consejo Nacional de Seguridad celebrado este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que hay buena relación con los gobernadores de la oposición en temas de seguridad, de desarrollo económico, obras públicas”.

“(...) con ellos hay una buena relación institucional de coordinación; habrá cosas en las que uno no esté de acuerdo, pero particularmente en el tema de seguridad no podemos decir que un gobernador que viene del PRI no apoya a la población, sería absurdo”.

Lee también Pensiones de ministros en el retiro costarán al año 27.2 mdp

No obstante, señaló, en referencia a los senadores Alejandro Moreno y Lilly Téllez, que en la oposición piensan que no hay una buena relación con Estados Unidos, pero “además buscan que no haya una buena relación” y por eso “van hablar mal de México, ya no solo del gobierno”.

Entonces, manifestó, tienen una visión “de mucho entreguismo, pero además queriendo mostrar una idea que no es. Por eso la gente está con nosotros, porque ellos no tienen nada que ofrecer, nada.

“Como decía Juárez, la reacción está moralmente derrotada. Lo único que ofrecen es odio, enojo, crítica y muchas veces basada en la mentira”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Kicp