La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila – a quien el gobierno de Estados Unidos le canceló su visa - no tiene cuentas bancarias en el extranjero.

La Mandataria federal señaló que esto se lo comunicó la propia gobernadora.

En conferencia de prensa matutina, detalló que hasta el momento su gobierno no ha recibido información sobre la cancelación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California y su esposo, Carlos Torres, ya que la Embajada estadounidense informó que era un asunto privado.

"¿Ya le dieron información de Estados Unidos sobre el retiro de la visa a la gobernadora de Baja California y su esposo?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Lo único que informaron es lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal. Así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México, y no hemos recibido mayor información. Entonces no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información.

"Por cierto, sí quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas, hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas en el extranjero. Eso es la información de la gobernadora", dijo.

