Al señalarle la supuesta falta de medicamentos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “hay un abasto de medicamentos en centros de salud y en hospitales que no había”. En su conferencia mañanera de este martes 30 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo advirtió que si los proveedores no cumplen con la distribución este último día de mes, mañana comenzarán las sanciones.

“Vamos a preguntarle al doctor Kershenobich (secretario de Salud), él fue director del Instituto Nacional de Nutrición y él está muy al tanto de los institutos nacionales de investigación.

“Vamos a ver esos medicamentos, no vayan a ser de estos que no están entregando las farmacéuticas. Y hoy te puedo comentar que hay un abasto de medicamentos en centros de salud y en hospitales que no había”, dijo Sheinbaum Pardo.

Insistió en que se pagarán a los proveedores de medicinas los adeudos, ante incumplimiento de algunos: “Eso no quita que hayan incumplido con la entrega de medicamentos [...] En el contrato está especificado claramente que deben de cumplir [...] Ellos están faltando a un contrato, más allá de la revisión que tenga que hacerse si hay un adeudo”.

Destacó además los kits de medicamentos que se entregan a través de Las Rutas de la Sauld.

La Mandataria federal pidió la lista de medicamentos que se denunció hacen falta en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para que el secretario de Salud informe.

