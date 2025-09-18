Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Hernán Bermúdez Requena se encuentra en Colombia y en algún momento ya partirá para México, reporta Sheinbaum

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Sin acuerdo todavía con el gobierno de EU, concluye audiencia de Caro Quintero en Nueva York

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Trump rechaza que suspensión de Jimmy Kimmel sea por censura y dice que "no tenía talento"

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

Se entregó a Caro Quintero por seguridad nacional, responde Sheinbaum a Bondi

“El presidente López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México”, expresó la presidenta

En su conferencia mañanera de este jueves 18 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “ya es muy difícil” que la gente haga caso a las televisoras que, dijo, atacan todos los días a su gobierno.

Acusó que cuando no había redes sociales, en la televisión no se abrían espacios para las opiniones, pero “ahora ya es más plural”.

Lee también

“Toda la gente ya se forma de muchas maneras y lo ve reflejado en su vida cotidiana. 13.5 millones de personas salieron de la pobreza, se redujo la desigualdad (...) El se quedó en el corazón del pueblo de México y ahí va a permanecer eso, por más que los medios digan lo que quieran decir.

“Y en nuestro caso, pues gobernamos con los mismos principios, en este momento la Presidenta es quien gobierna con su equipo el país, pero tenemos los principios que nos llevaron, al movimiento de transformación, a ganar en el 2018 y nunca vamos a traicionar eso”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses