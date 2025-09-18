“El presidente López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia mañanera de este jueves 18 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “ya es muy difícil” que la gente haga caso a las televisoras que, dijo, atacan todos los días a su gobierno.

Acusó que cuando no había redes sociales, en la televisión no se abrían espacios para las opiniones, pero “ahora ya es más plural”.

Lee también Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

“Toda la gente ya se forma de muchas maneras y lo ve reflejado en su vida cotidiana. 13.5 millones de personas salieron de la pobreza, se redujo la desigualdad (...) El presidente López Obrador se quedó en el corazón del pueblo de México y ahí va a permanecer eso, por más que los medios digan lo que quieran decir.

“Y en nuestro caso, pues gobernamos con los mismos principios, en este momento la Presidenta es quien gobierna con su equipo el país, pero tenemos los principios que nos llevaron, al movimiento de transformación, a ganar en el 2018 y nunca vamos a traicionar eso”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr