Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Intoxicación con fentanilo de menor tras comer tamales fue por medicamentos de uso hospitalario; aclara Fiscalía de Puebla

EU sanciona a red de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera en Vallarta y Nayarit

Monreal ordena a diputados respaldo a reforma electoral; "es obligatorio"; advierte

Marina intercepta semisumergible con 4 toneladas de coca; destaca colaboración de EU

La presidenta informó que próximamente enviará una iniciativa relacionada con migración, la cual incluye cambiar el Instituto Nacional de Migración (INM) a Instituto de Movilidad Humana.

“Estamos por enviar una iniciativa para hacer un cambio en el . Estamos por enviar una iniciativa que tiene que ver con una modificación al Instituto e incluso se llamaría Instituto de Movilidad Humana, porque ‘migración’ ya es, pues, un nombre que ya no necesariamente se usa. En realidad es movilidad de una persona de un lugar a otro”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 19 de febrero, la Mandataria expresó que el titular del INM, Sergio Salomón Céspedes está haciendo un “muy buen trabajo frente al Instituto”.

Precisó que el comisionado no propuso la iniciativa: “porque tiene muchas funciones diversas y la idea es poder garantizar todas sus funciones y también, evidentemente, la protección de las y los migrantes en nuestro país”, explicó la mandataria.

