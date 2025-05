La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que en el pasado Consejo Nacional de Morena sí se prohibieron las campañas anticipadas.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que esta prohibición se pasó de un transitorio a un punto del resolutivo final.

"Sí se aprobó, eh. Eso me lo preguntaron ayer. Pregunté ayer al equipo que por qué decían eso y me dijeron que lo que pasa es que se cambio de un transitorio a un punto del resolutivo final, pero no es cierto que no se haya aprobado, eh. Sí se aprobó".

Este martes, EL UNIVERSAL informa que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que el partido no permitirá la realización de actos anticipados de precampaña y campaña, la promoción personalizada ni el uso indebido de recursos públicos o privados con fines electorales.

El Consejo Nacional de Morena aprobó el domingo los lineamientos éticos que deberán seguir todos sus militantes, incluyendo quienes aspiren a un cargo público en los próximos procesos electorales.

En entrevista con esta casa editorial, la líder guinda precisó que en el apartado sobre valores democráticos de los lineamientos se establece que se prohíben los actos anticipados de campaña y se rechazan prácticas como acarreo, reparto de despensas y coacción del voto.

“No debía estar en un transitorio, no es un asunto transitorio, es un asunto fundamental que forma parte de uno de los principios rectores de los lineamientos”, sostuvo.

