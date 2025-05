Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, dialogó en el programa Largo Aliento de la dramaturga y conductora, Sabina Berman, sobre temas como el nepotismo electoral, la afiliación de "impresentables" al guinda y el desafuero fallido contra el diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Alcalde Luján descartó que en su familia exista nepotismo: "Buscamos que un gobernador, gobernadora, no pueda ser sucedido por un familiar directo", explicó sobre la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Nepotismo es que tú, aprovechándote de tu cargo, beneficies a un familiar tuyo", definió.

"Que su mamá fue presidenta del Consejo Nacional de Morena, su papá es abogado laboralista que ayudó en reformas. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?", cuestionó sobre las críticas a su núcleo familiar.

Aseveró que eso es lo que "quiere plantear la derecha", para señalar y decir que "son iguales". No obstante, defendió que su madre, mucho antes de que ella se iniciara en la política, ya tenía una lucha política de izquierda: "No tiene ninguno algún cargo", dijo sobre sus padres.

Luisa María Alcalde Luján, presidenta de Morena, niega que haya nepotismo en su familia. Foto: Especial

"En Morena no cerramos las puertas": Luisa Alcalde opina sobre afiliación de Murat y Yunes Márquez

La dirigente morenista reconoció el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez para aprobar la reforma judicial, y aseveró que su adición a Morena tendría que ser evaluada por la Comisión de Justicia y Honestidad del partido.

"Se vale que haya gente que diga '¿por qué se afilió?', pero tenía que procesarse a través de la Comisión de Honestidad y Justicia. No es un asunto donde salga la presidenta de Morena y diga 'tú sí, tú no, tú sí, tú no'".

Berman refirió también el caso de Alejandro Murat, exgobernador priista de Oaxaca, a quien definió como "un tipo de política corrupta y autoritaria".

Ante estas afirmaciones, Alcalde Luján dijo que Morena es "un movimiento gigantesco, plural y democrático" y que "tenemos que respetar nuestras propias instancias".

"No podemos pensar en dejar a nuestro partido de un solo tamaño, porque entonces nunca hubiéramos llegado a donde llegamos. No habría llegado el presidente López Obrador y no habría llegado la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto se ha logrado porque nos hemos abierto, y se ha abierto la posibilidad de que gente que estuvo en otros partidos se integrara a Morena", expuso.

Mencionó que "el proyecto no claudica. Y no podemos cerrar las puertas para que entren personas que desean sumarse al proyecto. Debemos tener apertura".

Además, admitió que Alejandro Murat "apoyo de manera abierta en el gobierno del presidente López Obrador".

Defendió que no por "el simple hecho de venir del PRI o venir del PAN, per se, debe ser un límite para incorporarse a la transformación. O del PRD, o de cualquier partido".

Alcalde Luján dijo que la aprobación de la afiliación de personajes como Yunes o Murat le corresponde a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

"El fiscal de Morelos odiaba a Cuauhtémoc Blanco": Luisa Alcalde

En otro tema, la escritora Sabina Berman cuestionó a la dirigente morenista sobre el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunto abuso sexual hacia su media hermana, y que permaneció con fuero por la mayoría legislativa de Morena y el PRI:

"En el caso de Cuauhtémoc en específico, hay una denuncia. De manera indebida, la Cámara de Diputados pasa al Pleno para discutir si estaba o no bien integrada la carpeta para quitarle el fuero. Creo que la Comisión Instructora si veía que no estaba bien armada la carpeta, debió regresarla a la Fiscalía; y la Fiscalía, si tenía elementos, la regresaba a la Cámara", contestó Alcalde Luján.

Sostuvo que Uriel Carmona, entonces fiscal de Morelos y presuntamente acusado de defender feminicidas, "tenía un odio personal profundo a Cuauhtémoc" y que "sin pruebas, abrió una carpeta, que así mandó a la Cámara de Diputados".

De acuerdo con Alcalde, no debería haber fuero con delitos que "nada tienen que ver" con el desempeño de la función legislativa. En cambio, sí debería existir respecto a funcionarios para protegerlos en sus dichos y para ser oposición de gobiernos.

Cuauhtémoc Blanco Bravo, diputado federal de Morena. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

