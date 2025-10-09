Más Información
Ante diversas inconformidades de los últimos días por algunas personas asistentes a la llamada “Mañanera del Pueblo” por la dinámica para las preguntas y respuestas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “a todos se les da la palabra”.
En su conferencia de este jueves 9 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que youtubers y medios afines a la autonombrada cuarta transformación rindan pleitesía.
“Es muy buen ejercicio la mañana, y se le da la palabra a todas y a todos”, comentó en el Salón Tesorería la titular del Ejecutivo federal. “¿Quién que haya venido a la mañanera no se le ha permitido hablar? A nadie”, dijo.
“Buscamos que haya pluralidad en las preguntas”, expresó al referir que a nadie se le corta la participación y le da la palabra a representantes de medios alternativos, públicos, nacionales y de los estados.
Cuestionada sobre youtubers que cobran para hacer gestiones en la conferencia y por la entrega de contratos de publicidad, la Presidenta indicó que habrá transparencia.
“Todos tienen derecho a preguntar (...) Entonces, así que digan que parcialidad, pues no, la verdad. Hay compañeros de los medios alternativos que nos cuestionan muchos temas, mucho. No es que los medios alternativos o los que transmiten en redes sociales, ¿Cómo dices tú, que nos rinden pleitesía? No es cierto, muchos nos hacen preguntas importantes ”, insistió
Sheinbaum evita polemizar sobre viaje de Noroña en avión privado; "a cada quien nos evalúa la gente", declaró
