A 24 horas de que inicie el concierto gratuito de Shakira, se observan a cientos de personas rodear la plancha del Zócalo de la Ciudad de México y tomar fotos al escenario, el cual esta blindado por personal de producción, más no por elementos de seguridad, como se esperaba tras la captura y abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera “El Mencho”, el domingo 22 de febrero.

Los fanáticos de la cantautora colombiana también buscan opciones para reservar en terrazas aledañas, cuyos costos superan los 3 mil pesos por persona e incluyen botanas y bebidas sin alcohol. Desde este sábado también se observaron a fans acampar y apartar lugares, aunque personal de producción indicó que las filas se deshacen constantemente y abarcan varios puntos del Zócalo.

“Yo vendré con mi roomie y la canción que más esperamos escuchar es Día de enero”, dijo Esperanza al destacar que es el cuarto concierto en el Zócalo al que asistirá. Sobre la nula presencia de policías resguardando el Centro Histórico, confió en que mañana haya suficiente personal de seguridad como en todas las actividades gratuitas de la Ciudad de México.

El zócalo capitalino previo al concierto de Shakira. Foto: Santiago Reyes/EL UNIVERSAL.

Concierto de Kali Uchis en Guadalajara cancelado por inseguridad

Por su parte, Eduardo comentó que se siente confiado a pesar de la ola de inseguridad que se desató tras el operativo que llevó a la captura de El Mencho, líder de el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El joven se encontraba en Jalisco porque asistiría a un concierto de la artista Kali Uchis, mismo que fue cancelado por los bloqueos y cierre de negocios el domingo pasado.

“Estuve atrapado en el aeropuerto de Guadalajara. Justo acabábamos de aterrizar porque íbamos a un concierto de Kali Uchis, acabábamos de aterrizar y vimos las noticias de que estaban cerradas las carreteras en Zapopan porque estaban quemando los autos.

“Entramos a un restaurante y llegó corriendo un mesero que había visto que los delincuentes querían intentarse meter al aeropuerto. Toda la gente empezó a refugiarse y a correr, nos metieron a la cocina y después cerca del cuarto frío y estuvimos ahí como media hora, la Guardia Nacional no nos dejó salir tampoco”, relata.

A casi una semana de los hechos, el fanático de Shakira, originario de Sonora, explica que la sociedad ha normalizado los hechos violentos y la inseguridad, especialmente en el norte del país. Por lo que descarta sentir miedo o pánico ante operativos, bloqueos o ataques armados.

Tras los hechos de violencia derivados del abatimiento de "El Mencho" la ciudadanía esperaba más seguridad en el concierto de Shakira. Foto: Santiago Reyes/EL UNIVERSAL.

“No sé si confiar en los métodos de evacuación en caso de que haya emergencias, pero confío en el gobierno actual, me siento un poco como que puedo confiar, un poco. Entonces en ese sentido me siento bien, espero escuchar Chantaje porque es mi canción favorita de Shakira”, agregó.

Hasta las 21 horas de este sábado 28 de febrero, personal de producción continuaba afinando detalles para el concierto de Shakira, mientras promotores de terrazas aledañas ofrecían sus servicios de bar con vista privilegiada.

