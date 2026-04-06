Pamela López Ruiz, directora general de “La Escuela es Nuestra”, informó que a finales de mayo se entregarán los recursos del programa a los comités escolares, para que se inviertan en infraestructura.

“Durante el mes de abril y mayo estaremos realizando las entregas de las tarjetas del Banco del Bienestar a los comités escolares que se conformaron, y a finales de mayo estarían recibiendo sus recursos estas escuelas”, dijo en conferencia de prensa.

Detalló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) destinará 26 mil millones de pesos para 75 mil 045 planteles educativos, que atienden a aproximadamente 8.5 millones de estudiantes de educación básica y media superior.

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López Ruiz dijo que concluyó la primera etapa de asambleas escolares, de los beneficiarios del programa. “Se ha celebrado ya 66 mil 529 asambleas en escuelas públicas de educación básica y 5 mil 820 en planteles educativos de medio superior, alcanzando un total de 72 mil 349 comités registrados a nivel nacional, lo cual representa el 96% del avance con respecto de la meta proyectada”.

Pamela López Ruiz, directora general del programa “La Escuela es Nuestra”, en la conferencia matutina del lunes 6 de abril de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Por su parte, Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la SEP, dijo que 45% de los recursos invertidos en infraestructura escolar, en los últimos siete años, provienen del programa “La escuela es nuestra”.

“Lo que se hizo en 18 años en gobiernos neoliberales, tenemos un total de 304 mil 907 millones de pesos, en tan solo siete años de gobierno de la transformación llevamos ya más que 18 años, 341 mil 786 millones”, dijo.

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