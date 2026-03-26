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El secretario de Educación Pública (), Mario Delgado, anunció que a partir del lunes 30 de marzo, 28.9 millones de de educación básica y media superior iniciarán el receso escolar por Semana Santa, conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2025-2026 vigente en las 32 entidades del país.

Informó que 23.4 millones de estudiantes, así como más de 1.2 millones de y maestros de 231 mil 700 escuelas públicas y particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, suspenderán clases a partir del 30 de marzo y reanudarán actividades el lunes 13 de abril.

Asimismo, señaló que los casi 5.5 millones de estudiantes y más de 421 mil docentes de 21 mil 100 escuelas públicas y privadas de Educación Media Superior, en sus modalidades escolarizada y no escolarizada, suspenderán y retomarán actividades conforme a los planes y programas de estudio vigentes.

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De igual forma, indicó que las autoridades escolares de las poco más de 11 mil 700 escuelas públicas y privadas de Educación Superior del país determinarán los periodos de receso para los 5.6 millones de alumnos y los más de 529 mil 200 maestras y maestros.

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