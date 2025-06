El pleno del Senado avaló por unanimidad se aprobó la minuta que busca consolidar el control del Estado sobre el sistema ferroviario nacional. Durante el debate, legisladores de distintas bancadas destacaron la necesidad de modernizar la infraestructura ferroviaria y garantizar un sistema eficiente, sustentable y transparente.

Sin embargo, la oposición a pesar de que respaldó la reforma, advirtió que se debe garantizar que dicha reforma no termine con obras faraónicas y elefantes blancos como el llamado Tren Maya, con un contratos a modo a amigos y familiares del régimen.

La reforma aprobada por 107 votos a favor contempla fortalecer la rectoría del Estado en trenes de pasajeros y carga, actualizar sanciones, armonizar el marco normativo y permitir asignaciones directas a empresas públicas para proyectos ferroviarios, sin depender de concesiones privadas; y reconoce su relevancia estratégica para la conectividad, el crecimiento económico y la seguridad nacional.

También se establece la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, que tendrá como funciones coordinar, regular y fomentar el desarrollo del sistema ferroviario y de transporte multimodal en todo el país.

Con ello, se busca consolidar el control del Estado sobre el sistema ferroviario y garantizar que su desarrollo responda a una visión de interés público y planificación nacional de largo plazo.

En el debate, el senador del PAN, Agustín Dorantes, respaldó la reforma en especial la obra del tren México-Querétaro y Querétaro al norte del país, como factor que fortalezca el corredor industrial y automotriz, de desarrollo social, de generación de empleo, pero advirtió que estos proyectos no deben repetir los vicios de corrupción e ineficiencia del Tren Maya.

“El Tren Maya, un proyecto que prometía ser un motor de desarrollo para el sureste, terminó costando 505 mil millones de pesos, un sobrecosto del 240% respecto a su estimación inicial”, recordó.

“No queremos un nuevo y triste ejemplo de incompetencia. No queremos pagos en efectivo y en lo oscurito, no queremos más balasto de mala calidad y a sobre precio. No queremos promesas vacías ni obras faraónicas que terminen siendo elefantes blancos. Queremos licitaciones abiertas y competitivas, donde las mejores empresas, nacionales e internacionales, participen en igualdad de condiciones”.

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló que con el fortalecimiento del sistema ferroviario se puede “intercomunicar las diferentes entidades en nuestro país”; además de que es una alternativa, sin duda, menos contaminante, más eficiente en el traslado de personas y también de mercancías.

Señaló que, con la creación de la ATTRAPI, como organismo público descentralizado, representa una inmejorable oportunidad para que dicha Agencia se encargue precisamente de la administración y operación del Tren Maya y el Tren Interoceánico.

El morenista Óscar Cantón Zetina señaló que la entrada de México en el nuevo esquema ferroviario será el “detonante del desarrollo nacional, regional y local; con empleos, industrias, con comodidad y seguridad para pasajeros y una eficiencia y una reducción de costos en el transporte de carga”.

