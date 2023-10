La Comisión de Justicia del Senado de la República aprobó los dictámenes por los que se aprueba la elegibilidad e idoneidad de las y los aspirantes para ocupar un cargo de magistrada y uno de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La terna avalada por las y los senadores para ocupar el cargo de magistrada está integrada por Marcela Elena Fernández Domínguez, Claudia Valle Aguilasocho y Gabriela Villafuerte Coello; mientras que la de los candidatos a magistrado está compuesta por Rubén Jesús Lara Patrón, Armando Ismael Maitret Hernández y Francisco Javier Sandoval López.

En su comparecencia, Marcela Elena Fernández Domínguez afirmó que ha entregado su vida a la justicia con profunda vocación y valentía. En ese sentido, asentó que luchará por una democracia realmente representativa, pues está comprometida con la reivindicación y la visibilización de los derechos de los más desprotegidos.

A su vez, Claudia Valle Aguilasocho indicó que la sociedad tiene desconfianza en el Poder Judicial, por lo que contribuirá con una actuación proba y sensible para que esta percepción cambie, para lo cual se manejará con transparencia, trabajará con autocrítica, no acudirá a tecnicismos jurídicos y no escatimará en argumentos jurídicos.

Gabriela Villafuerte Coello aseguró que no tiene nublada su objetividad, ya que observa que la jurisdicción en México está en una coyuntura compleja debido al descontento social sobre la actuación de las instituciones de justicia, por lo que redoblará esfuerzos para combatir la falta de credibilidad en la impartición de justicia y recuperar la confianza de la ciudadanía.

En tanto, Rubén Jesús Lara Patrón aseveró que trabajará para dar confianza y legitimidad a los comicios, y hacer operativo el binomio democracia-Constitución. Además, enfatizó que impulsará la libertad de expresión con el fin de hacer más equitativos los procesos electorales, al hacer que la ciudadanía sea más activa, crítica y comprometida con el debate público.

Armando Ismael Maitret Hernández asentó que las y los magistrados electorales deben ser capaces de defender una postura coincidente con los principios del sistema democrático, por lo que, de ser elegido, se desempeñará con imparcialidad, independencia y objetividad, pero sin dejar de ser receptivo a las necesidades de la sociedad para contribuir a la paz.

A su vez, Francisco Javier Sandoval López se comprometió a velar por la justicia electoral, así como a poner todo su conocimiento y capacidad al servicio de la democracia. También, afirmó que para tener un mejor futuro es necesario reinventar nuestro modelo de nación y reescribir nuestro rol en el mundo como mexicanos.

