En el Senado de la República todo está listo para recibir en las próximas horas la minuta de la Ley General de Aguas, en un recinto que ya se encuentra blindado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en espera del arribo de manifestantes de organizaciones de productores agrícolas.
Los accesos al recinto de Reforma e Insurgentes, donde se citó a sesión a las 8 de la mañana, pero donde se está en espera de que se avale en San Lázaro dicha reforma, se encuentran cerrados y solo hay paso para los senadores y personal de apoyo parlamentario.
Se descartó una sede alterna para sesionar, ello ante la ausencia de manifestantes, tractores y camiones, como ocurrió la víspera en la Cámara de Diputados.
El senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que esa bancada, la verdadera oposición en el país, está lista para este debate en contra de la Ley General de Aguas y se “dará la batalla por el agua y el campo mexicano”.
“Morena impuso la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados, sin consultar a los pueblos originarios, sin diálogo, sin legalidad”, apuntó.
mahc/apr
