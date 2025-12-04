Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Senado alista debate por Ley de Aguas; policías blindan el recinto en espera de manifestantes

Senado alista debate por Ley de Aguas; policías blindan el recinto en espera de manifestantes

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Conagua: Ley de Aguas busca terminar con acaparamiento y sobreexplotación; concesiones serán públicas y transparentes, asegura

Sheinbaum reconocerá “las conquistas del pueblo de México” en el Zócalo; responde si marchará este 6 de diciembre

Sheinbaum reconocerá “las conquistas del pueblo de México” en el Zócalo; responde si marchará este 6 de diciembre

En el Senado de la República todo está listo para recibir en las próximas horas la minuta de la , en un recinto que ya se encuentra blindado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en espera del arribo de manifestantes de organizaciones de .

Los accesos al recinto de Reforma e Insurgentes, donde se citó a sesión a las 8 de la mañana, pero donde se está en espera de que se avale en San Lázaro dicha reforma, se encuentran cerrados y solo hay paso para los senadores y personal de apoyo parlamentario.

Se descartó una sede alterna para sesionar, ello ante la ausencia de manifestantes, tractores y camiones, como ocurrió la víspera en la .

Lee también

El senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, dijo que esa bancada, la verdadera oposición en el país, está lista para este debate en contra de la Ley General de Aguas y se “dará la batalla por el agua y el campo mexicano”.

“Morena impuso la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados, sin consultar a los pueblos originarios, sin diálogo, sin legalidad”, apuntó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]