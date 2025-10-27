La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no se ha roto ninguna relación con España, ante la carta que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI en exigencia de disculpas por La Conquista, por la que su gobierno sigue en espera de respuesta.

En su conferencia mañanera de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que incluso México llevó a España la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, un homenaje al papel de las mujeres indígenas en la conformación de las civilizaciones originarias y en la creación cultural contemporánea.

“Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Hay relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones turísticas. Hay relaciones”, dijo la Presidenta.

En el Salón Tesorería, criticó la manera en que actuaron en España frente a la carta que envió López Obrador: “Que era una carta muy diplomática, solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado —que lo han hecho muchos otros gobiernos del mundo— fue contestada de una manera poco diplomática y, al contrario, con una campaña que hicieron contra el Presidente López Obrador en España”.

“Nosotros, desde la campaña, manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron, pero, además, estábamos de acuerdo en la carta que había enviado el Presidente López Obrador; y todavía seguimos esperando esta respuesta”, añadió.

Con esta exposición, mencionó que su gobierno sigue promoviendo “las grandes civilizaciones que llegaron antes de los españoles que formaron nuestro país, y las seguimos promoviendo allá para que las y los españoles sepan la grandeza cultural de México”.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en coordinación con la Fundación Casa de México y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), presentan la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena.

Bajo la curaduría de la mexicana Karina Romero Blanco, la exposición reúne 435 piezas provenientes de 25 acervos nacionales y se presenta de forma simultánea en cuatro recintos emblemáticos de Madrid: la Casa de México en España, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Instituto Cervantes.

