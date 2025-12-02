Después de que la semana pasada alcanzó un acuerdo con productores y transportistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió ahora a productores agrícolas de de Puebla, Veracruz y Tlaxcala que no realicen bloqueos carreteros.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, refrendó el diálogo está noche ante una negativa, e indicó que este martes 2 de diciembre se llevaron a cabo diversas movilizaciones de productores agrícolas en la región limítrofe entre estos tres estados.

"Las caravanas avanzan por distintos tramos carreteros con el propósito de trasladarse hacia la Cámara de Diputados en la Ciudad de México y, aunque mencionaron que sería una manifestación sin bloqueos, en el municipio de Quecholac, Puebla, la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza se encuentra cerrada por la presencia de manifestantes", dijo la dependencia.

Refirió que las Oficinas de Representación de la Segob y los gobiernos estatales han buscado acercamiento con quienes encabezan las movilizaciones, a quienes se ha ofrecido establecer un diálogo institucional para evitar afectaciones a terceros, a lo cual han manifestado su negativa de dialogar.

Reconoció el derecho de la ciudadanía a manifestarse y expresar sus demandas, pero reiteró "la importancia de que estas acciones se desarrollen con responsabilidad, evitando afectaciones a terceros, al libre tránsito y al funcionamiento de servicios esenciales para las comunidades".

"El Gobierno de México mantiene su obligación de escuchar, atender y construir soluciones mediante el diálogo", señaló Gobernación.

