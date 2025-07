Edna Vega, titular de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), indicó que se elevó a un millón 200 mil la construcción de viviendas en el país durante el sexenio.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 14 de julio en Palacio Nacional, Vega presentó avances del Programa Nacional de Vivienda, en el que destacó que se suma la Sociedad Hipotecaria Federal con 100 mil créditos.

“La meta original del Programa de Vivienda para el Bienestar era de un millón de viviendas nuevas, un millón de escrituras y 500 mil mejoramientos. Con todos estos cambios e indicaciones de la Presidenta, esta meta se ha modificado para bien. Van a ser un millón 200 mil viviendas nuevas, ya incorporando a Fovissste en esta meta”, dijo Vega.

Agregó que crece a un millón 500 mil los apoyos y créditos de mejoramientos: “Se suma ya al Sistema Nacional de vivienda la Sociedad Hipotecaria Federal con 100 mil créditos para viviendas nuevas y 250 mil mejoramientos, entonces esto ya ajusta la meta a condiciones más favorables”.

Rodrigo Chávez Contreras, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), destacó que hasta hoy se tienen 254 predios para el desarrollo de las viviendas, que suman 743 hectáreas para una capacidad de 100 mil 623.

Octavio Romero Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó que al finalizar el año se cerrará con 301 mil 466 viviendas contratadas.

Comentó que para la asignación de las viviendas en los estados se han enviado cartas invitación a hombres y mujeres derechohabientes.

La carta refiere que por indicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció el programa prioritario de construcción de vivienda para los mexicanos de menos ingresos, y a partir de agosto estarán disponibles casas en zonas que cuentan con condiciones óptimas.

Si la persona está interesada, deberá registrarse en el Infonavit. “Los que no alcancen, porque son mayor el número de invitaciones, les estamos haciendo saber que va a haber más vivienda en esta administración, que no se preocupen si en la primera etapa no obtienen vivienda, porque en los siguientes meses vamos a seguir informándoles de los siguientes desarrollos durante este año y los subsecuentes”.

Antes de febrero de 2026 se van a entregar 7 mil 512 viviendas en ocho estados, indicó Romero Oropeza.

