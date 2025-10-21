El sector Salud presentó los avances de atención en los estados afectados tras las lluvias e inundaciones en México.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de octubre en Palacio Nacional, David Kershenobich, secretario de Salud, mencionó que del 11 al 19 de octubre se han dado 91 mil 500 atenciones en municipios afectados; se han aplicado 49 mil 137 vacunas hasta este lunes; mil 700 pacientes hospitalizados; 109 pacientes egresados; y 376 brigadas desplegadas con mil 368 personas.

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, reportó acciones extramuro con un despliegue de 66 unidades médicas, 151 carpas instaladas y 47 equipos regionales desplegados.

Lee también Sin comunicación 112 comunidades de Veracruz, Hidalgo y Puebla; 10 zonas hidalguenses no tienen acceso terrestre o aéreo: PC

Con las Rutas de la Salud, dijo, se han entregado a municipios afectados 525 mil piezas de medicamentos y se han aplicado 44 mil vacunas.

Zoé Robledo, director del IMSS, reportó la afectación del hospital rural de La Ceiba, en Puebla, que ya empieza a operar con servicio en la parte de urgencias y con dos unidades médicas instaladas en tráileres. También señaló daños en la unidad de medicina familiar de Álamo, que ya se instalaron tráileres para seguir dando atención.

En Hidalgo, Robledo mencionó que unidades médicas rurales han seguido atendiendo.

Martí Batres, director del ISSSTE, señaló 21 mil 412 atenciones médicas otorgadas, más de 20 mil vacunas aplicadas y entrega de 31 mil medicamentos, entre otras acciones.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr