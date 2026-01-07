La secta ultraortodoxa judía “Lev Tahor” en que hebreo significa "Corazón Puro", es conocida por sus prácticas extremas que la han llevado a señalamientos por delitos como abuso infantil, pedofilia, secuestro y negligencia de menores.

La más reciente detención en México de Yoel Alter, uno de sus integrantes y a quien se le ratificó la prisión preventiva oficiosa por el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas, destapó la crudeza con que opera este grupo desde su fundación en 1988 en Israel por el rabino Shlomo Helbrans.

De acuerdo a las investigaciones Yoel Alter, formaba parte de la secta ultraortodoxa judía que se dedica a sustraer a menores de sus países de origen para casarlos de manera forzada con adultos del mismo grupo que opera en Israel, Nueva York, Guatemala y México.

De acuerdo con la BBC, el grupo se ha expandido por países como México y Guatemala, donde enfrenta acusaciones por delitos de secuestro, trata de personas, embarazo forzoso y violación, principalmente.

Además, señala que los voceros de dicho grupo "siempre han negado esas afirmaciones y denuncian una persecución religiosa en su contra", sin embargo, se sabe que debido a sus delitos, los miembros son obligados a que sus integrantes cambien de ubicación constantemente para evitar enfrentarse con la justicia.

Según el medio, hasta noviembre del 2025 dicha secta contaba con entre 250 y 500 miembros. Aboga por los matrimonios infantiles, impone castigos severos y les pide a las mujeres y a las niñas desde los 3 años de edad que se cubran completamente con túnicas.

Rescatan a 160 niños de la secta Lev Tahor en Guatemala

El 22 de diciembre del 2024, las autoridades guatemaltecas rescataron a 160 niños de una propiedad perteneciente a Lev Tahor, quienes presuntamente habían sido víctimas de abusos por parte de un miembro de la secta.

El operativo ocurrió en un inmueble ubicado en el municipio de Oratorio, Santa Rosa, a unos 60 kilómetros de la capital, donde, de acuerdo con la BBC la secta se estableció en 2016. La denuncia fue interpuesta por cuatro víctimas que lograron escapar.

Las investigaciones sobre la secta también revelan que las autoridades creen que en Guatemala, el grupo se compone de unas 50 familias, principalmente de oriundas de ese mismo país, así como Estados Unidos y Canadá.

El rabino Shlomo Helbrans, fundador de la secta Lev Tahor

El fundador de la secta Lev Tahor es el rabino Shlomo Helbrans y en 1990 trasladó al grupo a Estados Unidos donde estableció una escuela judaica en Brooklyn.

Posteriormente el hombre fue acusado de secuestrar a un adolescente que estudiaba con él y pasó dos años en prisión por el caso. Consiguió la libertad condicional en 1996 y en el 2000 fue deportado a Israel. En 2017 fue el final de la vida del rabino quien murió ahogado.

