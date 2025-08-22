Más Información
La Secretaría de las Mujeres informó que en seguimiento al caso de September Vélez, madre de dos niñas y niños de 6 y 2 años, quien ha denunciado diversas formas de violencia por parte de su expareja, Armando "N", se han llevado a cabo acciones coordinadas con autoridades locales para garantizar el acceso a la justicia y la protección de sus derechos.
Hace unos meses, la mujer difundió un video en redes sociales en el que contó que el pasado 15 de abril fue víctima de un intento de feminicidio por su expareja, médico del Hospital Ángeles.
"Conocí al doctor Sigala cuando yo tenía 17 años y él 46 años, a los 18 años me casé con él. Cometí el error de creer que era amor; en realidad viví 4 años marcados por violencia psicológica, verbal, manipulación y misoginia sistemática; y no fui la única", dijo en esa grabación.
En un comunicado, la referida Secretaría expuso que durante julio pasado, en el marco del juicio de alimentos radicado en el Juzgado Oral Familiar de Puebla, se solicitó la restitución inmediata de los menores, toda vez que el agresor fue vinculado a proceso por el delito de sustracción de menores y le fue negado el amparo promovido.
Sin embargo, la Jueza Cristina Pérez Terrón, adscrita al Juzgado Oral Familiar de Puebla a cargo del Juicio, arbitrariamente se declaró incompetente para restituir a los menores de edad.
Posteriormente, el agresor buscó presionar a la víctima para firmar un convenio que contenía condiciones revictimizantes, entre ellas la prohibición de realizar publicaciones en redes sociales, la obligación de borrar todas las publicaciones realizadas hasta la fecha, así como el cierre de las carpetas de investigación abiertas en su contra.
El 21 de agosto de 2025 el agresor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y, tras casi 100 días separados, los menores fueron restituidos a su madre.
La Secretaría de las Mujeres, a cargo de Citlalli Hernández, reiteró su compromiso con la defensa y protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
