La Red de Historia Locales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) presentó ante la comunidad de Sevina, Michoacán, una recopilación de documentos históricos de la época virreinal, manuscritos, códices, actas y acuerdos, pictográficos, como una acción estratégica para fortalecer la cohesión social, la convivencia comunitaria y la prevención pacífica de conflictos desde el territorio.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que ante la comunidad, se presentó, con propósitos de difusión, los títulos primordiales, como documentos históricos, pictográficos, alfabéticos o mixtos que dan cuenta de la fundación de los pueblos indígenas en esa región, así como la asignación de sus territorios y los límites históricos de sus tierras, que provienen desde los siglos XVI al XVIII.

En ese sentido, detalló que estos materiales primordiales no sólo preservan la memoria colectiva y la identidad comunitaria, sino que constituyen herramientas fundamentales para la defensa del territorio, la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento del tejido social para buscar el beneficio de las y los habitantes de Sevina, Michoacán.

Lee también Frente a juez, "El Botox" admite ser extorsionador de limoneros en Michoacán; es señalado también de narcotráfico

La Secihti añadió que al recuperar y socializar el conocimiento histórico desde las propias comunidades se promueve, a través de la recuperación documental, el diálogo intergeneracional, el reconocimiento de los vínculos con el territorio y con ello alcanzar la justicia y la paz que se ha planteado el gobierno de México a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y el Plan de Justicia del Pueblo Purhépecha.

Además, la Red de Historias Locales de la Secihti, en la que participan cronistas locales, historiadores y otros científicos sociales, refrendó su compromiso con una política que reconoce a las humanidades como pilares para el bienestar colectivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft