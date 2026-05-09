La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) puso en marcha la Estrategia Nacional de Clases Masivas con una primera sesión dedicada a las Matemáticas que conectó virtualmente a estudiantes de 17 entidades del país desde Nezahualcóyotl, donde más de 2 mil niñas y niños participaron en actividades lúdicas y retos matemáticos.

La iniciativa responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de acercar el conocimiento científico a las nuevas generaciones de manera divertida y accesible, como parte de la Estrategia Nacional de Divulgación impulsada por la Secihti.

Durante el arranque, encabezado por la secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez y el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, se destacó que el objetivo es despertar la curiosidad científica desde la educación básica.

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“Queremos acercar a las y los alumnos a las matemáticas de una forma sencilla y divertida. La idea es que disfruten estas disciplinas y se interesen por aprender”, expresó Ruiz Gutiérrez.

La funcionaria subrayó que el gobierno federal busca transformar la educación para impulsar tanto vocaciones científicas como humanistas, en coordinación con la SEP, y recordó que la escuela también es un espacio de convivencia y desarrollo social.

La Primera Clase Masiva de Matemáticas se enlazó con estados como Sonora, Veracruz y Yucatán, mientras estudiantes de otras 17 entidades siguieron las actividades enfocadas en el aprendizaje de fracciones, razonamiento lógico y resolución de problemas.

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Entre las dinámicas hubo ejercicios de “verdadero o falso”, demostraciones sobre fracciones equivalentes y actividades que relacionaron las matemáticas con la magia y la tecnología.

Los contenidos también incorporaron la tabla pitagórica como herramienta visual para fortalecer el pensamiento matemático de manera accesible y dinámica.

Ruiz Gutiérrez adelantó que la estrategia continuará con Clases Masivas de Historia, Español, Robótica, Ajedrez e Inteligencia Artificial, con el propósito de fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y el interés por la ciencia.

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En un enlace virtual desde Sonora, el titular de la SEP, Mario Delgado, reconoció la iniciativa y llamó a niñas, niños y adolescentes a mantener el entusiasmo por aprender.

Por su parte, Cerqueda Rebollo adelantó que Nezahualcóyotl trabaja en la creación de su primer Museo de Ciencias, con el objetivo de acercar la innovación y la tecnología a las juventudes del municipio.

La clase contó con la participación de especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), así como integrantes de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

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