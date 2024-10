Se perfila renuncia de 8 de 11 miembros del pleno de la Corte Las juzgadoras afines a la 4T se pronunciaron desde el mes pasado por participar en los comicios

Los ministros que concluyan su encargo por no postularse o no ser seleccionados en la elección extraordinaria de 2025, no serán beneficiarios de un haber por retiro, salvo que renuncien. Foto: Archivo EL UNIVERSAL