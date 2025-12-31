Al mes de noviembre de 2025 se reportó una producción de uva de 510 mil 535 toneladas en México, 11 mil 396 toneladas más respecto a la producción total del año anterior, que cerró con 397 mil 407, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), adscrita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En un artículo publicado por la dependencia, destacó que de las 16 entidades que producen uva de mesa, Sonora ocupa el primer lugar con 335 mil 950 toneladas (al mes de noviembre), seguido de Zacatecas, con 87 mil 171 toneladas y Baja California, con 30 mil 665 toneladas.

A unas horas de que termine este 2025, la secretaría mencionó que detrás de cada racimo de uvas hay trabajo, manos y familias que hacen posible que la tradición de fin de año se mantenga viva, a través del cultivo y la disponibilidad de la fruta en mercados, centrales de abasto y tiendas de autoservicio.

“Hay tradiciones que marcan el cierre del año: el abrazo después de medianoche, el brindis y, por supuesto, las 12 uvas de los deseos para los próximos meses. Cuando el reloj marca la medianoche del 31 de diciembre y comienzan a sonar —una por una— las 12 campanadas, ahí están estas frutillas para acompañarnos en ese ritual que mezcla esperanza, fe y voluntad”, recordó.

La dependencia indicó que cada uva simboliza un deseo, un propósito o un anhelo para los 12 meses del año que comienza: “Comerlas al ritmo de las campanadas es un pequeño reto, pero también es un momento cargado de ilusión, salud, amor, trabajo y bienestar”.

Aparte de ser parte del ritual, describió a las uvas como “una joya” para la salud por su contenido de fibra, vitaminas (A, C, E y del complejo B) y minerales (calcio, hierro, potasio y magnesio).

“También, proveen de antioxidantes naturales, ayudan al sistema inmunológico, favorecen la digestión, hidratan la piel y contribuyen a eliminar el ácido úrico. Todo esto en un fruto dulce, fresco y fácil de disfrutar”, explicó la dependencia al exhortar a las familias a tener listas las 12 uvas y recibir el nuevo año con una buena actitud.