Cae en Chiapas "El Carnal", exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Vecinos veían operar con mayor control La Casa de las Mercedes, previo al operativo donde rescataron a más de 30 niños

Andrés perderá su título de príncipe, anuncia el Palacio de Buckingham; es relacionado con Jeffrey Epstein

¿Qué hacer si tu próximo vuelo a Estados Unidos se canceló?

Simón Levy insiste en que está libre en EU y muestra su pasaporte en vivo; lo delata piano rojo en restaurante de hotel en Lisboa

"No se han levantado todos los bloqueos", dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

La nueva (SCJN) estrenó este jueves un “nuevo método” para agilizar la revisión de los asuntos.

Al iniciar la sesión pública de hoy, el ministro , presidente del Alto Tribunal, reveló que el pleno acordó dar más tiempo a los temas que ameritan fijar criterios o de fondo, como los relacionados con la invalidez de normas o actos de autoridad.

En tanto, dijo, “los que no tienen temas de fondo, vamos a abreviar los tiempos y la toma de decisión”.

Por lo que, Aguilar Ortiz señaló que a partir de este jueves la Corte ensaya un nuevo método para la resolución de asuntos.

“Quiero comentar a todas y a todos que hemos acordado, las ministras y ministros, dar mayor tiempo a los temas que ameritan fijar criterios, los que tienen tema de fondo que hayan llegado aquí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todos los temas que no tienen temas de fondo, vamos a abreviar los tiempos y la toma de decisión. Entonces, a partir de hoy vamos a ensayar un nuevo método para la toma de decisión de asuntos que no son tan relevantes en el fondo. Entonces, secretario, vamos a avanzar con los temas de hoy, por favor”, indicó el ministro.

Cabe recordar que, tras su entrada en funciones, la nueva Suprema Corte estableció un , que contempla intervenciones por tiempos cronometrados.

Días después, la Corte publicó su reglamento de sesiones en la que determinó que sesionará de lunes a jueves cada semana.

Los lunes y martes, el pleno encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz se ocupará de resolver controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, recursos de inconformidad, incidentes de inejecución de sentencia, contradicción de tesis, recursos de revisión en materia de seguridad nacional y asuntos relacionados con las sentencias de la (CIDH).

En tanto, los miércoles los ministros abordarán asuntos vinculados con las materias penal y civil, y el jueves atenderán los relacionados con las materias administrativa y laboral, según el reglamento de sesiones que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación.

