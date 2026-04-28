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La realizó la Declaratoria de Constitucionalidad de la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general contra .

Fue remitida al para sus efectos constitucionales.

La cámara Baja recibió la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, en total 27: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

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El pasado 21 de abril, la Cámara de Diputados aprobó por 467 votos a favor, reformar el artículo 73 de la Constitución y fue enviado a las legislaturas locales.

La reforma establece que el Congreso deberá expedir dicha ley dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma; y las disposiciones legales federales y locales en materia del feminicidio continuarán vigentes hasta la entrada en vigor de la nueva ley general.

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