Para la tarde y noche de hoy, el se intensificará en las zonas serranas de 20 estados de la República mexicana, donde alcanzará de -5 a 0 grados, debido a la masa de aire polar del , alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte diario, el órgano de la Comisión Nacional del Agua () indicó que esta mañana el ambiente continuará siendo de frío a muy frío, con heladas en estados de la mesa del Norte, la mesa Central y el oriente del país.

Pronosticó temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, y de 0 a 5 grados en zonas serranas de Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Oaxaca.

Frío en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Debido a las bajas temperaturas recomendó a la población tomar medidas preventivas como abrigarse e hidratarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención a enfermos crónicos, niños y adultos mayores.

Prevén vientos fuertes en estos estados

También persistirá el viento de componente norte con rachas de 55 a 70 kilómetros por hora (km/h) en el istmo y golfo de Tehuantepec, condición que disminuirá al final del día. Asimismo, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; rachas de 35 a 50 km/h en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que llamó a extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros (mm), en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm, en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Sinaloa, Durango y Estado de México (oeste y suroeste).

