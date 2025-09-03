Más Información

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó la visita a territorio mexicano del secretario de Estado estadounidense, , y aseguró que la cooperación entre ambos países "da resultados".

Tras la reunión de Rubio con la presidenta en Palacio Nacional, Johnson declaró que la visita del secretario de Estado permitirá profundizar esfuerzos para desmantelar cárteles.

"La visita de Marco Rubio a México permitirá profundizar esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad fronteriza, desmantelar cárteles y abrir nuevas oportunidades económicas en beneficio de ambas naciones", escribió en sus redes.

"Nuestra cooperación da resultados. Colaboramos como nunca antes", añadió el embajador Johnson al resaltar el impulso del mandatario estadounidense, Donald Trump, y la presidenta Claudia Sheinbaum.

Jonhson acompañó a al encuentro con Sheinbaum en Palacio Nacional y a la conferencia en la Secretaría de Relaciones Exteriores junto al canciller Juan Ramón de la Fuente.

Rubio sostuvo por la tarde un evento privado con trabajadores y familiares de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, a quienes reconoció su trabajo.

"El embajador Johnson y el equipo de la embajada están obteniendo muy buenos resultados para el pueblo estadounidense.

"Les agradecí por implementar los objetivos políticos de la administración Trump", expresó Rubio al asegurar que Estados Unidos es más seguro y fuerte gracias a su "incansable labor".

