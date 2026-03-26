El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó la LXX Sesión Ordinaria del Consejo Político Nacional (CPN), en la que reapareció el exdirigente priista Roberto Madrazo Pintado. En la reunión, se aprobó el Plan Anual de Operación Política 2026 y se acordó fortalecer las estructuras del partido en cada municipio y en cada estado.

Moreno Cárdenas aseguró que el PRI está organizado, unido y listo “para dar la batalla por México, con carácter y con rumbo, para llegar con todo al 2027”.

En un mensaje publicado en redes sociales, aseguró que el partido estará más en el territorio y tendrá más cercanía con la gente.

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Durante la sesión del Consejo Político Nacional, conducida por el secretario técnico, Pablo Angulo, y celebrada a través de plataforma digital, participó el exgobernador de Tabasco y exlider nacional del tricolor, Roberto Madrazo Pintado, quien en 2022 fue uno de los principales detractores de Alejandro Moreno y crítico de sus intenciones de reelección al frente del PRI.

En la sesión del CPN, se aprobó además el Informe Anual de Actividades 2025, el Programa Anual de Trabajo y el Proyecto Presupuestal 2026.

Además, los consejeros nacionales aprobaron el nuevo Reglamento de Transparencia y los criterios para renovar los Consejos Políticos estatales y municipales rumbo a 2026 y 2027.

En la sesión rindieron protesta nuevos integrantes y se aprobó también la integración de órganos clave del Consejo Político Nacional.

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