Después de que EL UNIVERSAL informó que se han detectado 52 mil concesiones que huachicolean agua, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la revisión de éstas “va muy avanzada y este año se termina”.

En su conferencia mañanera de este martes 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 de su gobierno e insistió que en el caso de concesiones mal hechas o con mal uso es ilegal.

Recordó que existen permisos para el tratamiento del agua, como la extracción para que sea distribuida mediante pipas.

“Hay permiso del Sistema de Aguas, en el caso de la Ciudad de México, para poder cargar pipas y llevarlas a la gente. Entonces eso, perse, no es ilegal; sería ilegal si se estuviera haciendo sin permiso”, comentó al señalar que puede haber una cuota por transporte de pipas.

Ante denuncias por supuesta extracción de agua en pozos de Naucalpan por parte del alcalde Isaac Montoya, la presidenta Sheinbaum llamó a la Conagua a revisar el tema.

