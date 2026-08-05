Un ejemplar de mono saraguato (Alouatta palliata), con signos de desnutrición, probablemente víctima de tráfico ilegal y el cual se encontraba en cautiverio, fue capturado y rescatado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), derivado de un reporte ciudadano en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El rescate se realizó en la colonia Santa María La Ribera, donde un reporte ciudadano de los vecinos dio cuenta de que el primate, también conocido como mono aullador, había sido visto entre los árboles frutales y donde finalmente, en coordinación con personal del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, el ejemplar fue hallado el 29 de julio sobre un árbol de mango.

De acuerdo con información de la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, la especie se trata de un primate juvenil hembra de aproximadamente dos años de edad, con muy bajo peso y, según la valoración física realizada, se encontraron características de cautiverio y probable víctima de tráfico ilegal.

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Profepa rescata en Chiapas a mono aullador hembra en cautiverio y posible víctima de tráfico ilegal (05/08/2026). Foto: Especial

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que el primate fue trasladado de manera inmediata a una clínica veterinaria para su recuperación, en donde, afirma, constató que pesa cuatro kilos, por lo que requiere atención para la recuperación de su peso. Detalló que una vez recuperado, el mono será trasladado a una Unidad de Manejo para su rehabilitación y, de ser posible, que sea reintegrado al medio silvestre.

Cabe destacar que esta especie se encuentra en peligro de extinción y enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM 059 Semarnat 2010, así como en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), por lo que su cuidado resulta de mayor importancia.

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Dicha especie se distribuye de manera natural al norte del estado de Chiapas y entre sus principales amenazas se encuentra el tráfico ilegal y a la destrucción, fragmentación y degradación de su hábitat.

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