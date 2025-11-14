Más Información

Niegan amparo a hijos de Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”; seguirán bloqueadas sus cuentas bancarias

CNTE libera casetas y aseguran que no hay nada resuelto con el gobierno; “es nuestro regalo de Buen Fin", dicen

A un día de la marcha de la Generación Z, refuerzan seguridad en el Zócalo capitalino; colocan barricadas de concreto

Caen cinco delincuentes durante operativo en Michoacán; aseguran armas, drogas y vehículos

¿Qué compraron más los mexicanos en el primer día de El Buen Fin?

Dos días después, Bet365 se pronuncia tras inhabilitación de su plataforma; cuentas de clientes están protegidas, asegura

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () y la Guardia Nacional aseguraron 774 tortugas que fueron trasladadas ilegalmente desde el Estado de México hacia en un envío disfrazado como de “cosméticos”. Los ejemplares estaban envueltos en calcetines y escondidos dentro de cajas de plástico apiladas en nueve cajas de cartón.

La detección ocurrió el 12 de noviembre, cuando elementos de la identificaron anomalías durante la inspección del área de paquetería del aeropuerto de Tijuana. Al abrir los embalajes encontraron a los reptiles ocultos dentro de contenedores transparentes.

El paquete llegó sin documentación que acredite su legal procedencia ni persona que lo reclamara. Sin embargo, información preliminar de la Procuraduría señala que tanto el remitente como el destinatario son de nacionalidad china.

Las tortugas estaban ocultas en calcetas dentro de paquetes de cosméticos (14/11/2025). Foto: Especial
Inspectores de Profepa en acudieron al sitio para contar y revisar el estado de los ejemplares, ahí se confirmó que se trataba de tortugas dulceacuícolas de los géneros Kinosternon y Trachemys, y de ellas cuatro habían muerto y el resto presentaba condiciones de salud aparentemente estables.

Entre los organismos identificados, todas las especies del género Kinosternon están incluidas en el Apéndice II de la CITES, salvo Kinosternon cora, que se encuentra en el Apéndice I. También se localizaron ejemplares contemplados en la NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que indica que pertenecen a alguna categoría de riesgo.

Profepa afirmó que ya inició el procedimiento administrativo correspondiente, mientras que la Guardia Nacional notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones y determine responsabilidades.

Profepa rescata a 774 tortugas traficadas desde el Edomex hasta Tijuana (14/11/2025). Foto: Especial
Las 774 tortugas fueron trasladadas a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) con condiciones adecuadas para su resguardo.

