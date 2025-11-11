La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal el “Parque Temazcal Zovic”, ubicado en Morelos, tras detectar condiciones inadecuadas de manejo y bienestar animal que pusieron en riesgo a 41 especies bajo su resguardo.

Durante una inspección al Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), personal de la Profepa aseguró precautoriamente a los ejemplares, mismos que presentaban bajo peso, signos de estrés y malas condiciones de encierro, es decir, estaban hacinados.

Entre los ejemplares se encuentra un mono araña (Ateles geoffroyi), cuatro guacamayas verdes (Ara militaris), tres loros cabeza amarilla (Amazona oratrix), una iguana verde (Iguana iguana), seis gamos (Dama dama) y un emú (Dromaius novaehollandiae).

Varias de estas especies se encuentran protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y por la Convención CITES.

Además de las malas condiciones de los ejemplares, el establecimiento había dejado de presentar los informes requeridos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que detonó la revisión.

Ante el evidente descuido, las autoridades ordenaron el aseguramiento físico de los ejemplares y su reubicación inmediata a otro PIMVS con mejores condiciones sanitarias y de manejo. Los animales fueron colocados en cuarentena, donde son monitoreados por veterinarios especializados para garantizar su recuperación.

La Profepa informó que mantendrá vigilancia sobre el nuevo recinto y dará seguimiento a la evolución de los ejemplares, al tiempo que definirá la situación jurídica del parque clausurado.

Reiteró que los establecimientos que manejan vida silvestre deben cumplir con las normas técnicas y de bienestar animal establecidas en la legislación ambiental mexicana.

