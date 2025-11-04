El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por no enfrentar al crimen organizado en la entidad, por lo que se le cuestionó si su renuncia al cargo abonaría a resolver el problema.

“Creo que sí, porque se va la insensibilidad de un gobernante que pudo haber enfrentado el crimen, que no es fácil, que seguramente iba a tener muchos problemas, pero se fue y se van con muchos gobernadores por la frivolidad, por la popularidad que da entregar cosas y dilapidar el presupuesto y le sacan la vuelta a asumir la responsabilidad de ser gobernadores, ser gobernador es mucho más que eso que hicieron ellos”, dijo, previo al inicio de la sesión ordinaria de hoy.

También señaló que el “Plan Michoacán”, presentado esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum, no resolverá los problemas que enfrentan los habitantes de Michoacán, si no se les destinan recursos a los municipios y al estado para que puedan enfrentar a los grupos criminales.

“Es insuficiente ese programa, y esto no va a funcionar si los gobernadores no se asumen como tales, esto no va a funcionar si no regresa el presupuesto a los municipios y a los Estados, los municipios no tienen dinero para enfrentar, todo se lo llevó el tren maya, afirmó.

Moreira informó que su bancada solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la comparecencia de los secretarios de Marina, Raymundo Morales, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, para que expliquen la situación actual del país, ante la inseguridad que se reporta en varias entidades, y específicamente en Michoacán y Sinaloa.

“En la Jucopo presentamos la solicitud de comparecencia de todo el gabinete de seguridad, aquí en la cámara, incluyendo a los secretarios de Defensa y Marina, que nunca se presentan por acá. También exigimos la instalación de la comisión bicamaral de seguridad nacional y la comisión bicamaral de seguimiento de las fuerzas armadas, porque el congreso tiene facultades y tiene posibilidades en materia de seguridad”, dijo.

