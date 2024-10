Durante su noticiero matutino en Radio Fórmula, el periodista Ciro Gómez Leyva negó que estuviera exiliado en Madrid y aseguró que ya comenzaron los descalificativos hacia su persona, esto después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo señalara de ser parte de la campaña contra la reforma judicial.

Durante su conferencia matutina de este 29 de octubre, en la que la mandataria federal fue cuestionada sobre la columna del comunicador publicada en Excélsior, titulada: Los ocho ministros no están rendidos.

Se recupera estilo usado con AMLO

A lo que Ciro Gómez Leyva retomó que la pregunta parecía estar mal intencionada y de “mala leche”.

“Se recupera un estilo muy usado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hacer una mala lectura de algo que uno dijo o escribió; convertirla en una lectura tramposa y hacerle en una pregunta a la Presidenta", señaló.

El periodista ratificó que era una mala lectura de su columna y dijo “Yo en ningún momento asumo como frase mía que los ministros sean la ‘última línea de defensa de una civilización'“.

Resaltó que 44% del electorado ve en los ministros la última línea de defensa y enfatizó era la opinión de un sector poblacional y no una opinión personal “ellos, no yo”, indicó.

Asimismo, calificó como “mala leche” que hicieran señalamientos a su residencia actual en Madrid, España.

“Desde Madrid he informado desde hace meses que iba a pasar una temporada, no es que me haya ido de México (...) pero empieza en Palacio Nacional la descalificación como si estuviera huyendo, como si me hubiera exiliado (...) como habrán visto ustedes tratando de seguir la información", puntualizó.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el texto de Ciro Gómez Leyva?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló al periodista Ciro Gómez Leyva como parte de una campaña en contra de la reforma judicial, por un texto que escribió sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Es parte de esta campaña que hay de personas que están en contra de la reforma al Poder Judicial. Está bien que haya libertad de expresión, qué bueno que diga lo que piensa porque la gran mayoría del pueblo de México piensa muy distinto”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 29 de octubre en Palacio Nacional.

