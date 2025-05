En el marco del Día del Maestro y de la inscripción en letras doradas en el Senado de la República de una leyenda en reconocimiento a la aportación del magisterio al desarrollo nacional, la senadora Carolina Viggiano hizo un nuevo llamado al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, para que realice la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que otorga un salario base a tres millones de maestros, policías, integrantes de las fuerzas armadas y personal médico.

En entrevista, la legisladora y secretaria general del PRI denunció que esa reforma -aprobada por el Congreso en octubre del año pasado- fue impulsada por Morena con fines electorales, pero una vez que logró el triunfo en los comicios federales del 2 de junio de 2024 se olvidó de cumplir sus promesas de campaña en favor del magisterio y otros gremios.

“Hoy estamos celebrando a los maestros (pero) ni siquiera han publicado un decreto que desde el año pasado tiene la mayoría de las aprobaciones de los congresos locales, que favorecen no sólo a los maestros, a los médicos, a los policías.

“Sólo tienen que hacer la declaratoria constitucional por el presidente de la Mesa. ¿Por qué no lo hacen?, ¿saben por qué no lo hacen?, porque lo usaron electoralmente, lo sacaron en sus iniciativas del 5 de febrero del año pasado, el presidente López, y lo procesaron para que la gente creyera, sobre todo esos gremios, que se les iba a dar un salario base, y no es así, es un uso electoral”, acusó.

Dijo que el problema de Morena es que todo lo ven con una visión electoral. “Si lo vieran con una visión de Estado, tomarían otras decisiones, pero ellos están en campaña permanentemente, ese es el problema, que no quieren gobernar. Ellos presumen sus millones de votos, presumen que ganaron, presumen todo eso todos los días, eso ya pasó. Tienen que gobernar para todos y tomar decisiones con visión de estado.

Carolina Viggiano pidió a Morena que ya se ponga a gobernar y tome las decisiones que se requieren sin importar los costos políticos. Recordó que “el PRI tomó muchas decisiones de Estado y muchas fueron impopulares, que nos ponían en riesgo de perder una elección, pero las tomamos porque nuestra visión es de nación, de país, y aquí no es así, esa es la gran diferencia”.

Senado devela con letras de oro “A los maestros de México”

En sesión solemne el Senado de la República develó en el muro de honor con letras de oro la leyenda: “A las Maestras y Maestros de México, por su contribución al desarrollo del país”.

Con la presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, así como funcionarios de Gobernación y senadores, principalmente de Morena, se destacó la importancia del magisterio nacional, mientras que en el Centro Histórico la CNTE protestaba contra el aumento salarial del 9 por ciento anunciado este día.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), maestro Alfonso Cepeda Salas, en tribuna se pronunció en contra del actual mecanismo de ascensos para el magisterio denominado Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

“¡La USICAMM se va!”, dijo el también senador por Morena quien se pronunció por homologar el tope pensionario con el de las y los trabajadores del apartado A, así como modificar de fondo los problemas estructurales del actual sistema de pensiones, para dar paso a uno verdaderamente justo.

“Seguiremos trabajando en construir un nuevo marco jurídico para el acceso, promoción, permanencia, estímulos y profesionalización, que permita una carrera magisterial incluyente, transparente y equitativa”, agregó.

“¡Claro que sí se puede echar abajo el sistema de cuentas individuales!”, dijo ante el aplauso de un recinto legislativo ocupado en su mayoría por maestros de la SNTE.

“Ningún maestro ni maestra merece un retiro y una vejez de zozobra y precariedad”, agregó el líder de la SNTE.

