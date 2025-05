El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha notificado al Congreso de la Unión su decisión de la semana pasada de rechazar la solicitud para invalidar 26 candidaturas al Poder Judicial “consideradas por ambas cámaras legislativas como no idóneas”.

En rueda de prensa, Fernández Noroña advirtió que mientras el Congreso no reciba una respuesta oficial a su petición, no podrá interponer ningún recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El INE a esta hora sigue sin notificarnos la resolución que tomó la semana pasada, la tomó el jueves, y a esta hora no nos han notificado. Mientras no nos notifique nosotros no podemos impugnar, si eso decidimos. Dicho de otra manera, el INE está haciendo todo para que no se impugne o para que ya sea muy tarde”, acusó.

“No podemos hacer nada mientras no nos notifiquen, o sea, no estoy diciendo que vayamos a impugnar o que no vayamos a impugnar. Simplemente digo que hasta ahora no nos han notificado y mientras no nos notifiquen nada nosotros no podemos hacer nada, porque si decidimos impugnar, el tiempo para hacerlo es a partir de que somos notificados.

“Voy a poner un ejemplo extremo: si nunca somos notificados, no podemos hacer nada. Es un ejemplo clarísimo ¿no? Entonces ahí sí también hay que esperar a ver cuándo el INE notifica para decidir el siguiente paso”, señaló.

"Vamos a hacer el amor electoralmente el próximo primero de junio": Fernández Noroña

El presidente del Senado aseguró que la primera elección judicial en el mundo, del próximo 1 de junio, será inédita, histórica y va a salir muy bien”, a pesar de que se puedan presentar errores por la falta de experiencia en ese tipo de elecciones. Dijo que ese día “haremos el amor electoralmente”.

“Yo no sé ustedes, pero yo tengo la impresión que nadie nos enseñó a hacer el amor y lo hicimos y yo creo que cada vez salió mejor en algunos casos, en otros no tanto, cada quien sabrá, no me meteré a investigar eso, pero de que uno logra hacerlo lo logra hacer. Entonces vamos a hacer el amor electoralmente el próximo primero de junio y cada vez lo haremos mejor”.

Consideró va a ser una experiencia muy valiosa para mejorarla en 2027 y fustigó a los partidos de oposición, que dijo, están preocupados en descalificar y decir que va a ser un fracaso y que el pueblo no merecía esta oportunidad. “El pueblo merece todo, porque es el actor y el motor fundamental de todo en este país”, afirmó.

“La mujer y el hombre más humildes, del rincón más abandonado de la patria no sólo tienen derecho, sino van a ejercer ese derecho y van a decidir con su voto a las próximas personas juzgadoras, eso va a ser un hecho, les moleste a los que les moleste, a los racistas y a los clasistas. O sea, es un proceso de democratización único en el mundo”, consideró.

Aseguró que a partir de lo que haga México, el mundo va a empezar a elegir a sus poderes judiciales “y va a llegar un momento en que nos reconocerán haber sido pioneros en la democratización de los poderes judiciales, porque más allá del resultado que tenga la elección del Poder Judicial, el hecho de que el pueblo tiene derecho a elegir a sus poderes judiciales es indiscutible”, concluyó.

