El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la petición de otorgar indulto a Mario Aburto, asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta (PRI), y dijo que el Poder Judicial y la FGR son las instancias que deben resolver el caso.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue cuestionado por la solicitud de Luis Donaldo Colosio Riojas (MC), alcalde de Monterrey e hijo del político sonorense asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

“No puedo hacerlo. Sé que él [Colosio Riojas] ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar”, dijo .

Recordó que se trata de un crimen de Estado que dañó mucho al país, por lo que no se puede permitir la impunidad o dejarlo pasar.

Aseguró que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial deben resolver este caso porque ningún crimen debe quedar impune, menos cuando se trata de un candidato a la Presidencia de la República.

“Ningún crimen se debe de permitir, repito, pero este es un asunto de Estado. Por lo general, las máximas en el argot del poder es que los crímenes de Estado nunca se aclaran; entonces, no debemos decir: ya vamos a darle vuelta a la hoja”.

Por separado, el gobernador de Sonora Alfonso Durazo (Morena), uno de los colaboradores más cercanos de Colosio Murrieta, aseguró que Mario Aburto debe cumplir su condena debido a los riesgos que puede presentar para la sociedad.

“Obviamente, con todo el cariño, quien marca la pauta en términos familiares, emocionales, es Luis Donaldo [Colosio Riojas]. Respeto profundamente lo que él plantea, desde el punto de vista emocional que habla de un ser humano que, no obstante la tragedia, no guarda rencor y eso me da gusto por la actitud sana y positiva; sin embargo, la ley debe continuar con su proceso”, dijo.

“No usaré el caso con fines politiqueros”

El Presidente de la República dijo que no tiene ninguna intención de utilizar ese lamentable caso con propósitos “politiqueros”, pero sí es importante que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo con la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado.

El Mandatario consideró como “fuertísimo” que el juez Jesús Alberto Chávez haya desestimado la investigación de la FGR contra Jorge Antonio “S”, exagente del Cisen y acusado de ser el segundo tirador en el caso Colosio y que en su momento fue rescatado por Genaro García Luna.

“Sobre el caso del segundo tirador en el caso del asesinato de licenciado Luis Donaldo Colosio, hace 20 días el juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, o sea, ¿para qué ocultar esto?, si está fuertísimo”.

López Obrador destacó que, según la FGR, el juez actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentado que implican a Jorge Antonio “S”.

Se trata de un exagente del Cisen asignado a cubrir al candidato presidencial de 1994 y quien fue liberado en aquellos momentos en “un evidente encubrimiento delictivo” directamente por García Luna, quien era subdirector operativo en el propio Cisen y fue “quien lo rescató en Tijuana”.

El presidente López Obrador leyó el comunicado de la FGR y cuestionó que ese documento lo conociera el pueblo de México.