La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que los 115.9 millones de pesos recaudados en el “Gran Sorteo Especial No. 303, México con M de Migrante” se utilizarán para reforzar las capacidades de 11 consulados en Estados Unidos, informó el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Durante la conferencia matutina de este viernes, Juan Ramón de la Fuente indicó que los recursos estarán enfocados en ampliar la representación y orientación legal en materia migratoria y penal, con apoyo en procesos de deportación, defensa en delitos menores y acompañamiento integral a menores detenidos. En casos críticos también se contempla el pago de fianzas migratorias.

Los consulados que recibirán este reforzamiento se ubican en Brownsville, Detroit, Filadelfia, Indianápolis, Kansas City, Miami, New Brunswick, Nueva Orleans, Omaha, Presidio y San Bernardino, ciudades con alta demanda de servicios de protección.

Además, se pondrán en marcha programas de visitas consulares a centros de detención, de trabajo y prisiones, para verificar condiciones, garantizar el respeto al debido proceso y documentar posibles violaciones a derechos humanos.

La estrategia incluye también brigadas móviles de protección consular en zonas rurales, centros agrícolas y albergues, con el fin de ofrecer diagnósticos migratorios, pláticas preventivas sobre riesgos y derechos ante autoridades locales, así como la detección de casos de abuso o remoción forzada.

“Estos recursos son una inversión directa en la protección y defensa de nuestros connacionales en Estados Unidos”, subrayó De la Fuente.

