Al informar que "Tuvimos un crecimiento exponencial", Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), informó que se enviará a la red de los 53 consulados de México en Estados Unidos 50 mil Tarjetas Finabien, ante la alta demanda de los connacionales para enviar dinero a sus familiares en México con una comisión baja.

En conferencia de prensa matutina, la titular de Financiera para el Bienestar destacó que se han distribuido 67 mil tarjetas, por la cual se han enviado más de 23 millones de dólares en remesas a México.

Indicó que también de México se han enviado 32 millones de pesos a Estados Unidos.

Lee también Dos Bocas, edén del huachicol; criminales sobornaron a marinos

"Tuvimos un crecimiento exponencial, prácticamente el mismo mes y medio se duplicó la demanda de tarjetas Entonces ya se mandaron a producir mucho más. Tenemos 50 mil tarjetas ya en camino a todos los consulados para ir previendo la demanda de los próximos meses.

"Se duplicó la tarjeta a partir del 18 de julio cuando la presidenta presenta esta alternativa. Traemos ya más de 67 mil tarjetas, ya más de 23 millones de dólares recibidos aquí en México y quiere decir que ya opera de manera eficiente y de manera clara y transparente. ¿Y saben que de México le están mandando a familiares de Estados Unidos? Tenemos más de 32 millones de pesos que también a través de tarjetas mandan a familiares desde aquí para apoyar en algún momento a su familiar en Estados Unidos", señaló.

En Palacio Nacional, Rocío Mejía Flores indicó que la Tarjeta Finabien se puede tramitar desde la página de internet en www.finabien.gob.mx, para entregarla en los 53 consulados y en las mil 700 sucursales en México, la cual se entrega en un plazo máximo de 10 días.

Lee también Sustituyen a comandante militar que reveló orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez en Tabasco

La titular de Financiera para el Bienestar destacó que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Finabien sigue en los primeros cinco lugares como la mejor opción para el envío de remesas.

"Estamos de hecho en primer lugar, no solamente por la baja comisión, 2.99, que como bien saben, se disminuyó a ese monto, también por el tipo de cambio, tenemos el tipo de cambio más competitivo de todas las demás remesadoras".

La directora general de Financiera para el Bienestar informó que también por medio de la Tarjeta Finabien, paisanos en Estados Unidos puede enviar aportaciones al IMSS.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr