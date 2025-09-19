Olivia Salomón Vibaldo, directora general de Lotería Nacional, destacó que el Gran Sorteo "México con M de Migrante"- cuyas ganancias se destinarán para fortalecer el apoyo para a las y los mexicanos en Estados Unidos- tuvo una utilidad de 115.9 millones de pesos.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Lotería Nacional destacó que este sorteo realizado el pasado 15 de septiembre fue el más vendido del año.

"Una buena noticia: La utilidad generada de este sorteo después del pago de premios. Tuvimos una venta de 338.5 millones de pesos menos 222.6 millones de pago de premios queda una utilidad de 115.9 millones de pesos. Así la meta que anunciamos junto con usted Presidenta, no solo alcanzó lo esperado, sino que fue superada gracias a la respuesta del pueblo de México.

"Es el sorteo más vendido del año superando en 182.7 millones de pesos al más cercano en ventas, el sorteo Magno del 10 de mayo", explicó.

La directora general de la Lotería Nacional se alcanzó cifra récord de casi 60 millones de pesos de venta en canales digitales duplicando la venta respecto al Gran Sorteo Especial de 2024.

En Palacio Nacional, Olivia Salomón Vibaldo detalló que los 10 estados con mayor venta del Gran Sorteo Especial fueron Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Estado de México, Yucatán, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Veracruz.

