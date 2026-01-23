Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación (Segob) informó que se está trabajando en Veracruz en distintas actividades culturales para aumentar la paz y disminuir la violencia. Además, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se intercambiaron 230 armas de fuego por efectivo de forma anónima en 61 municipios.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rodríguez dio a conocer que durante 2025, sesionaron mesas de paz en 18 regiones del estado. En total se tuvieron 281 reuniones de la mesa estatal y 4 mil 828 regionales en las que se alcanzaron mil 889 acuerdos.

Durante la conferencia matutina de este viernes 23 de enero, detalló que se efectuaron 386 jornadas por la paz en los diferentes municipios de la entidad, en las que participaron miles de personas y para el próximo mes de febrero, se tiene considerada la instalación de consejos de paz y justicia cívica.

“A través de las jornadas por la paz nos coordinamos con los gobiernos estatales y los municipales para la realización de ferias deportivas, rodadas, caminatas contra la violencia y murales. También la exhibición de tradiciones, coros por la paz, talleres por la paz y contra las adicciones, jornadas de salud y también se difundió la cartilla de los derechos de las mujeres”, dijo.

Agradeció a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García por encabezar las sesiones de la mesa estatal, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Iglesia Católica por coordinar la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”. Así como a toda la población por participar en actividades deportivas, culturales y educativas en favor de la paz.

