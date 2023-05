El canciller Marcelo Ebrard señaló que las gobernadoras y gobernadores tienen que actuar con prudencia, y si quieren apoyar a alguna de las "corcholatas", lo mejor es que pidan licencia.

"¿Tú quieres coordinar una campaña? Pues pídete una licencia. Está bien, pero hay que irse. Martha Delgado me dijo: yo quiero coordinar tu campaña; no se puede aquí, me voy, perfecto. Eso se vale. Lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas", expresó.

Al término de la entrega de su doctorado honoris causa por el Instituto Nacional de Administración Pública A.C, el secretario subrayó que son más los gobernadores que se han comportado conforme a su cargo, al no intervenir en un proceso interno del partido.

"Las y los gobernadores de los estados, cuando menos en la mayor parte de los que yo he visitado, se han comportado de acuerdo con la investidura que tiene un gobernador o gobernadora", apuntó.

Lee también Reaparece Lázaro Cárdenas Batel en entrega de doctorado honoris causa a Ebrard

"No inclinas la balanza, o pretendes hacerlo a favor de una, o uno, u otro", añadió.

Ebrard Casaubón subrayó que no está pidiendo el apoyo de los gobernadores para sus eventos, sino que solamente respeten estas actividades que realizan con simpatizantes.

El canciller recordó que en Puebla le fue bien, y recibió el mismo trato que otros contendientes o "suspirantes". Sin embargo, dijo que no coincidieron en el caso de su más reciente visita a Oaxaca.

"La prudencia y hacer caso a la ley y a lo que nos está marcando el propio presidente de la República. No te puedes convertir en el promotor o coordinador de la campaña o precampaña de los que estamos participando", apuntó.

"Lo que no se vale es que quieran las dos cachuchas" 🧢Marcelo Ebrard manda mensaje a gobernantes estatales, señalando que si quieren apoyar a alguna de las "corcholatas", lo mejor es que pidan licencia



VIDEO: Otilia Carvajal / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/wOwp5HrxCc — El Universal (@El_Universal_Mx) May 15, 2023

Lee también IMSS despide a subdirector de Cardiología en Hospital Siglo XXI por actos sexuales durante videoconferencia