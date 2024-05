Al manifestar que “Queremos cumplir”, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy enviará una carta al Tribunal Electoral (TEPJF) en la que les pide que le ayuden a interpretar cómo cumplir con su orden de que editen el contenido de sus mañaneras antes de subirlas, como ordenó para no violar la ley electoral.

El presidente López Obrador manifestó que “no hay precisión” en la instrucción del Tribunal Electoral pues señaló que la mañaneras se transmiten en vivo.

“Informar al pueblo de México que recibimos ya la confirmación del Tribunal Electoral para que se editen las conferencias mañaneras o matutinas. El asunto es que vamos a enviar una carta el día de hoy porque es imposible editarlas cómo las editamos, nos tendrían ellos que orientar, porque no están hablando de quitarlas no es censura, ellos mismos ya resolvieron que es parte de nuestra libertad de expresión, es parte de la libertad, y no las puede prohibir.

“Pero el Instituto Electoral, los consejeros resolvieron que había que editarlas y se acudió al Tribunal y en este caso el Tribunal sostuvo que sí que había que editarlas entones les vamos pedir hoy a los del Tribunal que nos ayuden a interpretar que es lo qué resolvieron cómo editamos las conferencia porque queremos cumplir, siempre hemos cumplido con sus resoluciones, nada más que nos digan cómo y les vamos hacer una sugerencias”, declaró.

En este sentido, el Mandatario federal señaló que una de las sugerencias que harán al Tribunal Electoral es que le informen de manera rápida a Presidencia cuando consideren que una mañanera está infringiendo las leyes y normas electorales.

“Que nos avisen y bajamos completo la conferencia, pero tendríamos que hacer al día siguiente, o cuando nos llegue el aviso. Tendrían que reunirse con carácter de urgente , sesión extraordinaria y resolver, nos informan y ya nosotros bajamos la conferencia”.

Otra sugerencias, indicó que podría llevarse para cumplir con esta resolución es que si ellos consideran es que si se viola la ley electoral, “es que nosotros mismos, termina la conferencia, se deja 24 horas y la bajamos de aquí al día 2 (de junio, fecha de la jornada electoral) y luego la volvemos recuperar”.

















