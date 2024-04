Al advertir que hubiera sido un “acto autoritario”, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el Tribunal Electoral (TEPJF) no haya suspendido la difusión de sus conferencias matutinas en lo que resta del proceso electoral, tras una denuncia presentada por el PAN, PRI y PRD.

El Mandatario federal manifestó que con esta decisión del órgano electoral prevalece la libertad y llamó a no tenerle miedo al debate ni a la polémica.

“Sería pues un acto autoritario ya cancelar esta conferencia. Qué bueno que no lo hicieron porque pues si no nos dejarían sin medios porque tendrían que cancelar el programa de Ciro (Gómez Leyva), el de (Joaquín) López-Dóriga, el de (Carlos) Loret, (Tv) Azteca completito, las reuniones de análisis de Televisa, todos los noticieros de Fórmula, nos quedaríamos sin los escritores del Reforma, ya no podríamos ver la caricatura de Calderón en el Reforma, digo los que la ven y les gusta, porque todo es en contra de nosotros, todo.

“Qué bueno que prevalezca la libertad, no hay que tenerle miedo, al debate, a la polémica, es bueno”, dijo en Palacio Nacional.

Ayer, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE de no suspender la difusión de las “mañaneras” del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que resta del proceso electoral, tras una denuncia presentada por el PAN, PRI y PRD.

“Se propone confirmar el acuerdo impugnado pues no se controvierten eficazmente las razones que la responsable consideró para rechazar la propuesta, esto es que las mañaneras son una forma de comunicación gubernamental que no está prohibida en sí misma, cuyo contenido debe analizarse caso por caso”.

De acuerdo con el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, contrario a lo que argumentan los quejosos, el INE si fue exhaustivo en el análisis de la queja, y no se demostró como las supuestas omisiones que le atribuyen habría modificado la decisión.

Señala que ordenar la suspensión total de la difusión de las ‘mañaneras’ conllevaría a una especie de “censura previa” inadmisible en una sociedad democrática.

La magistrada Janine Otálora votó en favor del proyecto al argumentar que las mañaneras por sí mismas no conllevan a una ilicitud y permiten ser un medio de comunicación, información, rendición de cuentas por parte del Presidente de la República.

“Sin embargo, lo anterior no implica que no deba ajustarse a los principios constitucionales que rigen los procesos electorales”, dijo.

