A la Cámara de Diputados acudieron cinco elementos en representación de la policía de Campeche, acompañados de Rodolfo Basurto, secretario general del Sindicato Nacional de Policías, para levantar la voz y solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para exponerles las deficiencias y solicitar justicia por el operativo fallido del pasado 15 de marzo, en el Cereso de San Francisco Kobén.

Invitados por los diputados José Luis Flores Pacheco (Morena) y Pedro Armentía López (MC), ambos representantes de Campeche, denunciaron que son acosados por la gobernadora Layda Sansores, y entregarán a la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra, un oficio con pruebas de las irregularidades que cometió la secretaria de Seguridad estatal, Marcela Muñoz, por lo que piden su destitución.

Ya que, durante el operativo fallido, al que fueron enviados sin el equipo necesario, fueron agredidas sexualmente cinco mujeres policías, que además tienen secuelas y necesitan atención psicológica, que el propio gobierno estatal les ha negado.

También enviaron un mensaje a los policías de Yucatán para que se les unan en su manifestación, y anunciaron que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso (CIDH), ya que la Comisión estatal de Derechos Humanos no les hace caso.

El diputado José Luis Flores Pacheco (Morena) negó que se trate de un asunto político, como lo ha clasificado la gobernadora Sansores, de su mismo partido. Y dijo que los ciudadanos ya están hartos, y se puede constatar en la última marcha en la que participaron 25 mil personas.

“La gobernadora ha perdido el enfoque de que debe ser un gobernante imparcial, por obligación tiene que ser imparcial, pero ella lo está queriendo hacer político. Se aprobaron más de 7 mil 790 millones de pesos para que la Secretaría (de Seguridad) en el Estado de Campeche pueda contar con recursos para capacitación, para uniformes, para buenos alimentos. Y en la Secretaría, ¿saben qué hacían? A los policías les cobraban si se ponchaba una llanta, se les cobraba si necesitaban un aceite, en su capacitación de un mes, se los reducían a una semana”, dijo.

En su turno, el diputado Pedro Armentía López (MC) demandó una solución para las peticiones de los policías de Campeche, que llevan 37 días en paro.

“Esto ya no es un juego, esto ya no es política, que no lo vean así, es una manifestación legítima que, la cual parece que el gobierno no quiere escucharlos y tomar cartas en el asunto, el pueblo de Campeche demanda gobernantes que tomen decisiones rápidas y que no estén dejando a los elementos y a sus familias en la incertidumbre”, expresó.

