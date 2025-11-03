Más Información
Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”
A partir de este 3 de noviembre y hasta el 27 se realizará el depósito de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.
De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, las pensiones que se incluyen para este bimestre de apoyo económico son:
- Pensión Mujeres Bienestar
- Pensión Adulto Mayor
- Pensión Discapacidad
- Pensión Madres Trabajadoras
- Sembrando Vida
Lee también Bienestar informa que 70 mil personas ya recibieron apoyo de 20 mil pesos tras lluvias; reporta 103 mil viviendas censadas
Los pagos se efectuarán de acuerdo con la letra del primer apellido, por lo que a partir de esa fecha los recursos estarán disponibles.
A partir de este lunes empiezan los depósitos de las Pensiones del Bienestar, uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, encabezado por la presidenta el gobierno federal.
El programa beneficia a millones de personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad.
mahc/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]