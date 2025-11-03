A partir de este 3 de noviembre y hasta el 27 se realizará el depósito de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, las pensiones que se incluyen para este bimestre de apoyo económico son:

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión Adulto Mayor

Pensión Discapacidad

Pensión Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

Los pagos se efectuarán de acuerdo con la letra del primer apellido, por lo que a partir de esa fecha los recursos estarán disponibles.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

A partir de este lunes empiezan los depósitos de las Pensiones del Bienestar, uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, encabezado por la presidenta el gobierno federal.

El programa beneficia a millones de personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

