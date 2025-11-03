Más Información

A partir de este 3 de noviembre y hasta el 27 se realizará el depósito de las correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, , las pensiones que se incluyen para este bimestre de apoyo económico son:

  • Pensión Mujeres Bienestar
  • Pensión Adulto Mayor
  • Pensión Discapacidad
  • Pensión Madres Trabajadoras
  • Sembrando Vida

Los pagos se efectuarán de acuerdo con la letra del primer apellido, por lo que a partir de esa fecha los recursos estarán disponibles.

Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR
Calendario Pensiones del Bienestar. Foto: Tomada de la cuenta de X de @A_MontielR

A partir de este lunes empiezan los depósitos de las Pensiones del Bienestar, uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, encabezado por la presidenta el gobierno federal.

El programa beneficia a millones de personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad.

