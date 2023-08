El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “me gustaría mucho” que las madres y padres de familia de Chihuahua opinen sobre el contenido de los nuevos libros de textos gratuitos de la SEP, por lo que exhortó a que los lean y después de esto decidan si se deben de distribuir o no en los planteles educativos.

Esto, luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar fallara a favor del gobierno de Chihuahua y ordenara la no distribución de los libros en esa entidad.

“Me gustaría mucho que los papás en Chihuahua opinaran, sería extraordinario porque hay manera de conocer los contenidos, están en las redes esos, si están, sí. Entonces que los vean los papás y las mamás, y que después de eso, pues que ellos decidan”.

En Palacio Nacional, López Obrador indicó que los nuevos libros de textos ya han sido distribuidos en toda la República y destacó que la mayoría de los gobernadores no van a presentar controversias ante la Corte, como lo hizo la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, pues señaló que esto “tiene que ver con el bloque conservador”.

“Donde no hay amparos se van a distribuir, ya se están distribuyendo, ya están distribuidos en todo el país si no hay amparos en los estados”, dijo.

En forma sarcástica, preguntó a los gobernadores de Chiapas y Tabasco, Rutilio Escandón y Carlos Manuel Merino Campos, respectivamente, si ellos habían presentado controversia por los libros, quienes, riendo, señalaron que no.

“Ya son dos no y yo creo que, en la mayoría, en la mayoría de los estados, los gobernadores, las gobernadoras, no van a presentar controversias. Esto tiene que ver con el bloque conservador, es muy claro, cuando les decía de este personaje que dice no los he leído y no los voy a leer, pero estoy en contra, pues es parte del bloque conservador. ¿Cómo es el dicho? Dios los hace y ellos se juntan”, dijo riendo.

Con información de Eduardo Dina



apr/rmlgv