En medio de la polémica del contenido de los libros de texto gratuitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los opositores qué es lo que entienden por “comunismo”.

En su conferencia mañanera de este lunes 14 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador rechazó que el concepto esté incluido en los libros y dijo que, en la definición, el comunismo “es darle a cada quien, según sus necesidades”.

“El Papa Francisco dice: ‘ayudar a los pobres no es comunismo, es cristianismo primitivo’. ¿Qué no Jesús Cristo estuvo a favor de los pobres o estuvo a favor de los potentados? ¿Qué no, de acuerdo a los evangelios, los poderosos de esa época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban agitador del pueblo y fueron los que lo crucificaron? ¿No está eso en los evangelios?”, expresó López Obrador.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador mostró una declaración del Papa Francisco que refiere: “Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio”.

López Obrador mencionó que “sí es importante” que se revise el contenido de los libros de texto: “No hay ni siquiera la definición a favor del comunismo. La palabra comunista se usa en un fragmento de un poema donde se llama a que seamos respetuosos de los derechos humanos y no estemos esperando que nos destruyan a todos y que nos quedemos con los brazos cruzados”.

“Necesitamos todos defender el principal derecho humano, que es el derecho a la vida, independientemente si se es comunista, o judío, o católico, o evangélico o libre pensador, respetarnos, amarnos, todos”, agregó.

Con información de Pedro Villa y Caña



